Штамм коронавируса "Омикрон" нельзя назвать легким, цунами новых случаев огромное – глава ВОЗ

Рекордное количество людей, заразившихся штаммом "Омикрон", поставило системы здравоохранения в мире под серьезное давление, в США 3 января было зарегистрировано более 1 млн случаев заболевания COVID-19 за 24 часа, отметил он.

"Хотя "Омикрон" кажется менее тяжелым по сравнению с "Дельтой", особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует классифицировать как легкий. Как и при предыдущих вариантах, "Омикрон" госпитализирует и убивает людей. Цунами случаев настолько огромно и быстро, что переполняет системы здравоохранения во всем мире", – заявил Гебрейесус.