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Штамм коронавируса "Омикрон" нельзя назвать легким, цунами новых случаев огромное – глава ВОЗ

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Гебрейесус: Штамм "Омикрон" госпитализирует и убивает людей
Гебрейесус: Штамм "Омикрон" госпитализирует и убивает людей
Фото: ЕРА

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предостерег от того, чтобы называть вариант коронавируса "Омикрон" легким в связи с тем, что он быстро распространяется и убивает людей по всему миру. Об этом 6 января сообщает BBC.

Рекордное количество людей, заразившихся штаммом "Омикрон", поставило системы здравоохранения в мире под серьезное давление, в США 3 января было зарегистрировано более 1 млн случаев заболевания COVID-19 за 24 часа, отметил он.

"Хотя "Омикрон" кажется менее тяжелым по сравнению с "Дельтой", особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует классифицировать как легкий. Как и при предыдущих вариантах, "Омикрон" госпитализирует и убивает людей. Цунами случаев настолько огромно и быстро, что переполняет системы здравоохранения во всем мире", – заявил Гебрейесус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

Теги: ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, штамм, Омикрон
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