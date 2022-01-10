Пластиковые маски не защищают от коронавируса – Минздрав Украины

"Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют", – говорится в сообщении.
В Минздраве подчеркнули, что использовать необходимо защитные медицинские маски или респираторы, полностью закрывающие нос и рот.
"Фактически люди, использующие пластиковые маски, не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты. Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски". Призываем работников сферы обслуживания заботиться о себе и своих посетителях и использовать эффективные средства индивидуальной защиты", – отметили в министерстве.
В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. С 30 декабря 2021 года все регионы находятся в "желтой" зоне.
Осенью ряд областей и Киев были в "красной" зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в "желтую". Последними "красную" зону покинули Волынская и Запорожская области.
С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.
За все время эпидемии в Украине COVID-19 заболели более 3,7 млн человек, 97 325 пациентов с коронавирусом умерли.