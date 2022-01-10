Пластиковые маски не защищают от коронавируса – Минздрав Украины

"Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют", – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что использовать необходимо защитные медицинские маски или респираторы, полностью закрывающие нос и рот.

"Фактически люди, использующие пластиковые маски, не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты. Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски". Призываем работников сферы обслуживания заботиться о себе и своих посетителях и использовать эффективные средства индивидуальной защиты", – отметили в министерстве.