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В Украине снизилось количество новых случаев COVID-19

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8 января попали в больницу 840 пациентов с COVID-19, отметили в Минздраве Украины
8 января попали в больницу 840 пациентов с COVID-19, отметили в Минздраве Украины
Фото: EPA

В Украине за сутки 8 января зафиксировано 2810 новых случаев COVID-19. Об этом утром 9 января сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Среди заболевших – 163 ребенка и 33 медработника.

Выздоровело 2818 человек, 75 больных COVID-19 умерли. Попали в больницу 840 пациентов. За сутки сделали более 27 тыс. тестов.

7 января в Украине подтвердили 3195 новых случаев коронавирусной инфекции, днем ранее сообщалось о 7177 новых случаях, 5 января – о 6632

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело более 3,7 млн человек, умерло – 97 239.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2040115572818204

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, смерть, больница, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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