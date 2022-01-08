За сутки в Украине подтвердили более 3 тыс. случаев COVID-19

Среди заболевших 151 ребенок и 37 медработников.

Выздоровело 1942 человека, 76 больных умерли. Попали в больницу 1752 пациента. За сутки сделали 29 тыс. тестов.

Днем ранее сообщалось о 7177 новых случаях, 5 января – о 6632. 4 января в стране подтвердили 4571 случай коронавирусной инфекции. В первые три дня января число выявленных случаев не превышало 2 тыс.

За все время пандемии в Украине заболело 3 699 663 человека, умерли – 97 164.