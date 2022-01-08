ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

За сутки в Украине подтвердили более 3 тыс. случаев COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

В Украине в течение суток 7 января зафиксировано 3195 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом утром 8 января сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Среди заболевших 151 ребенок и 37 медработников.

Выздоровело 1942 человека, 76 больных умерли. Попали в больницу 1752 пациента. За сутки сделали 29 тыс. тестов.

Днем ранее сообщалось о 7177 новых случаях, 5 января – о 66324 января в стране подтвердили 4571 случай коронавирусной инфекции. В первые три дня января число выявленных случаев не превышало 2 тыс.

За все время пандемии в Украине заболело 3 699 663 человека, умерли – 97 164.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2039403502889411

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. С тех пор уровень заболеваемости COVID-19 в стране снижается.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер актер Сидни Пуатье – первый темнокожий обладатель "Оскара"
Умер актер Сидни Пуатье – первый темнокожий обладатель "Оскара"
"Все бабы мокрые", "Нормальный мешочек с подарками у Санты". Барских показал фото в узких плавках крупным планом
"Все бабы мокрые", "Нормальный мешочек с подарками у Санты". Барских показал фото в узких плавках крупным планом
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
"Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру". Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза
"Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру". Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
56-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" оголила грудь на обложке глянца
56-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" оголила грудь на обложке глянца
40-летняя Спирс снялась полностью голой и показала тату на лобке
40-летняя Спирс снялась полностью голой и показала тату на лобке
"Теперь я совсем взрослый, я – сирота". Джеджула сообщил о смерти отца
"Теперь я совсем взрослый, я – сирота". Джеджула сообщил о смерти отца
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе
  "Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем
  "Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем
Plus size модель Эшли Грэм снялась без трусов и показала свой живот на 41-й неделе беременности
Plus size модель Эшли Грэм снялась без трусов и показала свой живот на 41-й неделе беременности
31-летняя экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова рассекретила свое семейное положение
31-летняя экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова рассекретила свое семейное положение
Муж Ким Кардашян встречается с актрисой Джулией Фокс. В сеть попали интимные фото их свидания
Муж Ким Кардашян встречается с актрисой Джулией Фокс. В сеть попали интимные фото их свидания
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж (107835)
2
Каменских показала голую грудь вблизи (89912)
3
"Секси", "Плохая сучка". Рианна показала ягодицы в прозрачных плавках со смелыми вырезами (63042)
4
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива (53564)
5
"Твоя попка – это восьмое чудо света. Я бы с радостью там побывал". Мейхер на руках у мужчины показала пятую точку (49651)
6
"Как обычно, красава". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь в экстремально глубоком декольте (43307)
7
"Прыгание с члена на член приводит к сотрясению мозга". В сети обсуждают фото Волочковой в постели с любовником (43281)
8
"Ого! Огонь". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала грудь в кружевном бюстгальтере (42705)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS