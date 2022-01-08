Германия исключила Украину из списка стран повышенного риска в связи с ситуацией с COVID-19

Украина находилась в этом перечне с 10 октября 2021 года. Въезжать в страну разрешалось в случае острой необходимости или при наличии сертификата о полном курсе вакцинации от COVID-19. Перед прибытием в страну нужно было зарегистрироваться на специальном сайте и иметь при себе подтверждение регистрации.

Люди, которые могли въехать в страну, но не имели документов о полном курсе вакцинации, должны были пройти 10-дневный карантин. Выйти из него можно было не ранее чем через пять дней после приезда по результатам негативного теста.

С 9 января эти правила применяться не будут. Украинцы старше 6 лет при въезде должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус или сертификат о полном курсе вакцинации либо справку о недавнем выздоровлении.

В то же время привитые бустерной дозой граждане могут посещать кафе, бары и рестораны без ограничений, а привитые двумя дозами или недавно переболевшие коронавирусом должны будут предъявить негативный результат теста.