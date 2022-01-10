После новогодних праздников можно ожидать распространения штамма коронавируса "Омикрон" в Украине – Лапий

"Однозначно, нам нужно ожидать его распространения. Следует понимать, что вариант "Омикрон" более заразен, легче передается от человека к человеку. А сейчас только миновали новогодние праздники. Люди посещали друг друга, праздновали, колядовали, собирались на разные мероприятия – так что можно ожидать подъема заболеваемости после новогодних праздников", – подчеркнул Лапий.

Он отметил, что в Украине достаточно низкий уровень вакцинации среди групп риска – привиты около 35% граждан старше 60 лет.

"В Западной Европе растет количество случаев, но если посмотреть на находящихся в стационарах людей, то создается впечатление, что он более легко протекает. Впрочем, нельзя переносить эти данные на Украину, потому что все же население Западной Европы гораздо лучше вакцинировано против COVID, особенно группы риска. И уже большой процент из групп риска в Западной Европе прошли и ревакцинацию. А благодаря ревакцинации можно добиться эффективности предупреждения госпитализации до 80% и более. Как этот вариант поведет себя в Украине, пока сказать трудно, учитывая, что все же у нас достаточно малый процент вакцинированных среди групп риска", – сказал Лапий.