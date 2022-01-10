ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

После новогодних праздников можно ожидать распространения штамма коронавируса "Омикрон" в Украине – Лапий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лапий отметил, что в Украине достаточно низкий уровень вакцинации среди групп риска
Лапий отметил, что в Украине достаточно низкий уровень вакцинации среди групп риска
Фото: ЕРА

После новогодних праздников можно ожидать распространения штамма коронавируса "Омикрон" в Украине. Об этом в интервью "Укринформу", опубликованном 10 января, заявил иммунолог, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

"Однозначно, нам нужно ожидать его распространения. Следует понимать, что вариант "Омикрон" более заразен, легче передается от человека к человеку. А сейчас только миновали новогодние праздники. Люди посещали друг друга, праздновали, колядовали, собирались на разные мероприятия – так что можно ожидать подъема заболеваемости после новогодних праздников", – подчеркнул Лапий.

Он отметил, что в Украине достаточно низкий уровень вакцинации среди групп риска – привиты около 35% граждан старше 60 лет.

"В Западной Европе растет количество случаев, но если посмотреть на находящихся в стационарах людей, то создается впечатление, что он более легко протекает. Впрочем, нельзя переносить эти данные на Украину, потому что все же население Западной Европы гораздо лучше вакцинировано против COVID, особенно группы риска. И уже большой процент из групп риска в Западной Европе прошли и ревакцинацию. А благодаря ревакцинации можно добиться эффективности предупреждения госпитализации до 80% и более. Как этот вариант поведет себя в Украине, пока сказать трудно, учитывая, что все же у нас достаточно малый процент вакцинированных среди групп риска", – сказал Лапий.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

За все время эпидемии в Украине COVID-19 заболели более 3,7 млн человек, 97 325 пациентов с коронавирусом умерли. На сегодняшний день известно о восьми инфицированных вариантом "Омикрон" украинцах.

В прогнозе Национальной академии наук Украины, опубликованном 21 декабря, сказано, что Украина может ощутить влияние штамма коронавируса "Омикрон" на эпидемическую динамику в начале января 2022 года.

Теги: Украина, эпидемия, праздники, вакцинация, Федор Лапий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, штамм, Омикрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Глинтвейн. Классический рецепт популярного согревающего напитка
Глинтвейн. Классический рецепт популярного согревающего напитка
"Жизнь неожиданно удалась", "Ого, поправился". В сети обсуждают новое фото Кошевого с женой на отдыхе за границей
"Жизнь неожиданно удалась", "Ого, поправился". В сети обсуждают новое фото Кошевого с женой на отдыхе за границей
"Батюшки, вот это секси!", "Суперкиса". Сопонару показала фигуру в леопардовом бикини
"Батюшки, вот это секси!", "Суперкиса". Сопонару показала фигуру в леопардовом бикини
Звезда фильма "Афоня" Леонид Куравлев в тяжелом состоянии находится в реанимации
Звезда фильма "Афоня" Леонид Куравлев в тяжелом состоянии находится в реанимации
"Невероятно красивая", "Начинаете бесить". 36-летняя Астафьева восхитила стройной фигурой
"Невероятно красивая", "Начинаете бесить". 36-летняя Астафьева восхитила стройной фигурой
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье
"Шли бы вы". Лолита публично высмеяла предложение клиники избавить ее от сексуальной зависимости
"Шли бы вы". Лолита публично высмеяла предложение клиники избавить ее от сексуальной зависимости
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае
"Решил сделать свое. Свободное, честное, с классными мемасами". Morgenshtern объявил о запуске собственного СМИ
"Решил сделать свое. Свободное, честное, с классными мемасами". Morgenshtern объявил о запуске собственного СМИ
"Голый Яма", "Помолодел лет на 10". Влад Яма полностью побрился и показал фото
"Голый Яма", "Помолодел лет на 10". Влад Яма полностью побрился и показал фото
Правоохранители объяснили, почему не пустили в Украину тиктокера Милохина
Правоохранители объяснили, почему не пустили в Украину тиктокера Милохина
68-летняя Проклова после инсульта находится в реанимации – СМИ
68-летняя Проклова после инсульта находится в реанимации – СМИ
48-летняя Клум показала вблизи голую грудь и погладила перед камерой пятую точку
48-летняя Клум показала вблизи голую грудь и погладила перед камерой пятую точку
"Достаточно наказан. Пора выпускать". Щербаков потребовал досрочно освободить Ефремова из тюрьмы
"Достаточно наказан. Пора выпускать". Щербаков потребовал досрочно освободить Ефремова из тюрьмы
"Демоны жаждут ласки". Мейхер снялась верхом на стуле
"Демоны жаждут ласки". Мейхер снялась верхом на стуле
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя Клум во время танца спустила штаны до лобка и покрутила на камеру пятой точкой (83114)
2
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике (70814)
3
"Ваша лучшая работа". Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей (68847)
4
"Секси-чика", "Звенящая пошлость". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела ноги в стрингах и поздравила с Рождеством (44408)
5
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (39332)
6
"Такая горячая, сексуальная малышка". 52-летняя Лопес показала идеальный пресс в сетчатых колготках (25363)
7
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье (23756)
8
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась без трусов (19476)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS