Вакцина от штамма коронавируса "Омикрон" будет готова в марте – глава Pfizer

Он объяснил, что перед разработчиками стоит цель создать такой препарат, который будет "намного лучше" предотвращать заражение вариантом "Омикрон", который намного заразнее предыдущих.

По словам Бурлы, будущая вакцина будет работать и против других штаммов "коронавируса", которые циркулируют в мире.

Глава компании объяснил, что "некоторые страны хотят", чтобы вакцина была готова как можно скорее, поэтому часть доз Pfizer уже производит.