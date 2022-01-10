Вакцина от штамма коронавируса "Омикрон" будет готова в марте – глава Pfizer

Он объяснил, что перед разработчиками стоит цель создать такой препарат, который будет "намного лучше" предотвращать заражение вариантом "Омикрон", который намного заразнее предыдущих.
По словам Бурлы, будущая вакцина будет работать и против других штаммов "коронавируса", которые циркулируют в мире.
Глава компании объяснил, что "некоторые страны хотят", чтобы вакцина была готова как можно скорее, поэтому часть доз Pfizer уже производит.
Pfizer уже выпускает вакцины от коронавируса (препарат BNT162b2, созданный вместе с BioNTech, стал первым одобренным Всемирной организацией здравоохранения, ВОЗ) и таблетки для лечения COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.