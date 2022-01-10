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Вакцины намного раньше решат проблему COVID-19, чем появятся безопасные, эффективные и недорогие лекарства – Лапий

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Лапий: Предотвратить пожар или пытаться тушить пожар это разные вещи
Лапий: Предотвратить пожар или пытаться тушить пожар – это разные вещи
Фото: Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» / Facebook

Вакцины против COVID-19 поборют болезнь раньше, чем появятся эффективные лекарства от нее. Такое мнение в интервью "Укринформу", опубликованном 10 января, выразил иммунолог, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

"[Эффективные лекарства] – это менее перспективно, чем эффективная вакцина. Потому что предотвратить пожар или пытаться тушить пожар – это разные вещи. Лекарство – это то, чем вы пытаетесь минимизировать последствия возникшего пожара. И такие лекарства не дешевые, они имеют свои побочные эффекты, и они не имеют высокой эффективности. Вакцина здесь как раз в соотношении "цена и эффективность" опережает лекарства. Вакцина – это уже как синица в руках. А о журавле в небе можно долго говорить и ждать. Вакцины намного раньше решат проблему COVID-19, чем появятся безопасные, эффективные и недорогие лекарства", – считает Лапий.

Контекст:

До последнего времени специальных лекарств от COVID-19 не существовало, проводится в основном симптоматическое лечение. Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат для лечения коронавирусной инфекции, который можно принимать в домашних условиях. 

В марте 2021 года американская фармацевтическая компания Pfizer начала первую фазу исследований таблеток от коронавируса. Уже в апреле руководство компании пообещало, что выпуск таблеток от COVID-19 запланирован до конца 2021 года.

В августе прошлого года глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что Украина может получить революционный препарат прямого действия от COVID-19. По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь.

Кабинет Министров Украины 24 ноября расширил список медикаментов для лечения COVID-19По данным нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, речь идет о препаратах молнупиравир американских фармацевтических компаний Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme и ритонавир производства Pfizer.

С начала вакцинальной кампании в Украине сделано более 28,8 млн прививок, их получили более 14,8 млн человек.

За все время эпидемии в Украине COVID-19 заболели более 3,7 млн человек, 97 325 пациентов с коронавирусом умерли.

Теги: Украина, эпидемия, лекарства, Федор Лапий, вакцина, коронавирус
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