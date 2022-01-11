США предоставят Афганистану более $300 млн помощи и более 1 млн доз вакцин

В результате общий объем гуманитарной помощи США в Афганистане и афганским беженцам в регионе с октября 2021 года составил почти $782 млн.
Кроме того, Соединенные Штаты предоставляют Афганистану 1 млн дополнительных доз вакцины против COVID-19 через программу COVAX, в результате чего общее количество выделенных доз достигает 4,3 млн.
Новая гуманитарная помощь Агентства США по международному развитию будет поступать напрямую через независимые гуманитарные организации, добавила Хорн.
После вывода из Афганистана американских войск власть в стране захватило радикальное исламистское движение "Талибан".
В октябре Штаты провели переговоры с "Талибаном". Афганская делегация тогда сосредоточила внимание на гуманитарной помощи, в частности предоставлении COVID-вакцин.