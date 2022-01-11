США предоставят Афганистану более $300 млн помощи и более 1 млн доз вакцин

После вывода из Афганистана американских войск власть в стране захватило движение "Талибан" Фото: EPA

В результате общий объем гуманитарной помощи США в Афганистане и афганским беженцам в регионе с октября 2021 года составил почти $782 млн.

Кроме того, Соединенные Штаты предоставляют Афганистану 1 млн дополнительных доз вакцины против COVID-19 через программу COVAX, в результате чего общее количество выделенных доз достигает 4,3 млн.

Новая гуманитарная помощь Агентства США по международному развитию будет поступать напрямую через независимые гуманитарные организации, добавила Хорн.