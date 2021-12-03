"Женщина – не собственность". Правительство "Талибана" издало указ о правах женщин в Афганистане

В указе ничего не сказано о праве женщин на образование и возможности для них работать Фото: EPA

Согласно ему:

для брака нужно согласие женщины. Никто не может принуждением или давлением заставить ее выйти замуж;

женщина – это не собственность, а благородный и свободный человек. Никто не может отдать ее кому-либо в обмен на перемирие или прекращение вражды;

после смерти мужа никто не может жениться на вдове силой. Она имеет право выйти замуж и сама выбирать свое будущее;

у вдовы есть наследственное право и фиксированная доля в собственности мужа, никто не может лишить вдову этого права;

состоящие в нескольких браках (более одной жены) обязаны предоставлять права всем женам в соответствии с законами шариата и поддерживать справедливость между ними.

Суды должны учитывать правила при принятии решений, а министерства по делам религий и информации должны продвигать эти права, а также поощрять написание статей о правах женщин, говорится в указе.

Вместе с тем в документе ничего не сказано о праве женщин на образование и возможности для них работать.