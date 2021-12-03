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"Женщина – не собственность". Правительство "Талибана" издало указ о правах женщин в Афганистане

В указе ничего не сказано о праве женщин на образование и возможности для них работать
В указе ничего не сказано о праве женщин на образование и возможности для них работать
Фото: EPA

Правительство боевиков движения "Талибан" в Афганистане 3 декабря издало указ о правах женщин.

Согласно ему:

  • для брака нужно согласие женщины. Никто не может принуждением или давлением заставить ее выйти замуж;
  • женщина – это не собственность, а благородный и свободный человек. Никто не может отдать ее кому-либо в обмен на перемирие или прекращение вражды;
  • после смерти мужа никто не может жениться на вдове силой. Она имеет право выйти замуж и сама выбирать свое будущее;
  • у вдовы есть наследственное право и фиксированная доля в собственности мужа, никто не может лишить вдову этого права;
  • состоящие в нескольких браках (более одной жены) обязаны предоставлять права всем женам в соответствии с законами шариата и поддерживать справедливость между ними.

Суды должны учитывать правила при принятии решений, а министерства по делам религий и информации должны продвигать эти права, а также поощрять написание статей о правах женщин, говорится в указе.

Вместе с тем в документе ничего не сказано о праве женщин на образование и возможности для них работать.

Контекст:

"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна". Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

В этом году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортомвозглавлять министерства и сниматься в теледрамах. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".

18 сентября телерадиокорпорация BBC сообщила, что движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана.

29 октября правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.

Теги: Афганистан, Талибан, талибы, женщины, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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