Талибы запретили афганским женщинам появляться в телевизионных драмах

Талибы выпустили правила для афганских телеканалов, которые предписывают журналисткам и женщинам-ведущим появляться в эфире в платках. Под запрет попали комедийные и развлекательные шоу, которые оскорбляют религию или могут считаться оскорбительными для афганцев. "Талибан" также настаивает на том, чтобы не транслировались иностранные фильмы, пропагандирующие иностранные культурные ценности.

ВВС отмечает, что афганские телеканалы показывают в основном зарубежные фильмы.

Член организации журналистов Афганистана Худжатулла Муджаддеди сказал, что введение новых ограничений было неожиданным. По его словам, некоторые правила непрактичны, в случае их выполнения вещательные компании будут вынуждены закрыться.