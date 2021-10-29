"Талибан" вводит в Афганистане более строгие правила, чем обещал – Human Rights Watch

Правозащитники утверждают, что реальное положение дел в стране резко контрастирует с попытками "Талибана" представить миру более умеренный и лояльный правам человека имидж своего режима.

"Талибан пытался заверить мир, что они уважают права человека, включая права женщин и девушек. Но правила, рекомендованные их чиновникам, – это смесь политики злоупотребления, которая вводит гендерную дискриминацию и дискриминацию ЛГБТ, а также строгие репрессии касаемо автономии и свободы выражения взглядов", – заявила заместитель директора по правам женщин HRW Гизер Барр.