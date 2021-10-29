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"Талибан" вводит в Афганистане более строгие правила, чем обещал – Human Rights Watch

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Гендерная дискриминация в Афганистане вызывает беспокойство у правозащитников
Гендерная дискриминация в Афганистане вызывает беспокойство у правозащитников
Фото: EPA

Чиновники талибов вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки в Кабуле. Об этом сообщает 29 октября правозащитная организация Human Rights Watch.

Правозащитники утверждают, что реальное положение дел в стране резко контрастирует с попытками "Талибана" представить миру более умеренный и лояльный правам человека имидж своего режима.

"Талибан пытался заверить мир, что они уважают права человека, включая права женщин и девушек. Но правила, рекомендованные их чиновникам, – это смесь политики злоупотребления, которая вводит гендерную дискриминацию и дискриминацию ЛГБТ, а также строгие репрессии касаемо автономии и свободы выражения взглядов", – заявила заместитель директора по правам женщин HRW Гизер Барр.

Контекст:

"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна".

Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

После того как в 2001 году талибов отстранили от власти, Афганистан достиг прогресса в повышении уровня грамотности населения, особенно среди девочек и женщин. В начальных школах число учениц увеличилось почти с нуля до 2,5 млн, а уровень грамотности среди женщин почти удвоился за десятилетие.

В этом году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортом и возглавлять министерства. Также им не разрешается учиться вместе с мужчинами.

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".

Теги: Афганистан, Human Rights Watch, правозащитники, Талибан, талибы, Кабул, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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