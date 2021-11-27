Талибы пообещали открыть школы для девочек в Афганистане в 2022 году

В сентябре "Талибан" исключил девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана Фото: EPA

По словам Кабира, "школы для девочек по всей стране будут вновь открыты в следующем году после завершения нового образовательного плана".

Он также отметил, что в Афганистане женщины "работают в разных учреждениях страны, в частности: в паспортных столах, аэропортах и секторе здравоохранения, а также в школах в большинстве провинций".