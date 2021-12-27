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В Афганистане "Талибан" запретил женщинам ездить без сопровождения на дальние расстояния

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Талибы призывают владельцев транспортных средств отказывать в поездках женщинам, не носящим хиджаб
Талибы призывают владельцев транспортных средств отказывать в поездках женщинам, не носящим хиджаб
Фото: ЕРА

В Афганистане талибы ввели новый запрет в отношении женщин – им запрещается ездить без сопровождения в путешествия на расстояние более 72 км. Об 26 декабря сообщило агентство AFP.

Представитель министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока Садек Акиф Мухаджир сообщил, что "женщинам, путешествующим на расстояние более 72 км, не следует предлагать поездку, если их не сопровождает близкий член семьи".

При этом он уточнил, что спутник должен быть мужчиной.

Руководство, выпущенное министерством, призывает владельцев транспортных средств отказывать в поездках женщинам, не носящим хиджаб. В нем также содержится призыв прекратить воспроизведение музыки в автомобилях, сообщает AFP.

Контекст:

"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна". Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

В этом году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортомвозглавлять министерства и сниматься в теледрамах. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".

18 сентября телерадиокорпорация BBC сообщила, что движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана.

29 октября правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.

В ноябре талибы выпустили правила для афганских телеканалов, которые предписывают журналисткам и женщинам-ведущим появляться в эфире в платках.

В декабре талибы запретили врачам помогать женщинам без сопровождения мужчинКомиссия талибов по найму решила, что это "незаконно и аморально", если женщина обращается в больницу без ведома мужчин и в сопровождении другой женщины.

Теги: Афганистан, запрет, Талибан, талибы, путешествия, закон, женщины, хиджаб
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