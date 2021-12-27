В Афганистане "Талибан" запретил женщинам ездить без сопровождения на дальние расстояния

Представитель министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока Садек Акиф Мухаджир сообщил, что "женщинам, путешествующим на расстояние более 72 км, не следует предлагать поездку, если их не сопровождает близкий член семьи".

При этом он уточнил, что спутник должен быть мужчиной.

Руководство, выпущенное министерством, призывает владельцев транспортных средств отказывать в поездках женщинам, не носящим хиджаб. В нем также содержится призыв прекратить воспроизведение музыки в автомобилях, сообщает AFP.