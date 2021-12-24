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В афганской провинции талибы запретили врачам помогать женщинам без сопровождения мужчин

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Комиссия талибов решила, что это "незаконно и аморально", если женщина обращается в больницу в сопровождении другой женщины
Комиссия талибов решила, что это "незаконно и аморально", если женщина обращается в больницу в сопровождении другой женщины
Фото: EPA

Власти радикального движения "Талибан" в афганской провинции Газни запретили врачам оказывать помощь женщинам, если их не сопровождает мужчина. Раньше пациентки могли приходить в больницы с родственницами, сообщает Etilaatroz.

Комиссия талибов по найму решила, что это "незаконно и аморально", если женщина обращается в больницу без ведома мужчин и в сопровождении другой женщины. От врачей потребовали воздерживаться от диагностики болезни и лечения женщин без присутствия родственника-мужчины.

Также комиссия призвала не допускать женщин без мужчин в больницы и клиники и не позволять им каким-либо образом попадать в медицинские центры.

Контекст:

"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна". Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

В этом году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортомвозглавлять министерства и сниматься в теледрамах. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".

18 сентября телерадиокорпорация BBC сообщила, что движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана.

29 октября правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Афганистан, Талибан, талибы, женщины, врачи, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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