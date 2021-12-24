В афганской провинции талибы запретили врачам помогать женщинам без сопровождения мужчин

Комиссия талибов решила, что это "незаконно и аморально", если женщина обращается в больницу в сопровождении другой женщины Фото: EPA

Комиссия талибов по найму решила, что это "незаконно и аморально", если женщина обращается в больницу без ведома мужчин и в сопровождении другой женщины. От врачей потребовали воздерживаться от диагностики болезни и лечения женщин без присутствия родственника-мужчины.

Также комиссия призвала не допускать женщин без мужчин в больницы и клиники и не позволять им каким-либо образом попадать в медицинские центры.