В Афганистане талибы запретили включать музыку в машинах

"Талибан" запретил воспроизведение музыки в машинах. Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока подтвердило Kabul News TV, что водителям была дана письменная рекомендация не слушать музыку и не садиться в машины женщинам без хиджаба", – сказано в сообщении.

Контекст:

25 августа на тот момент представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявлял, что талибы собираются без давления убедить людей не включать музыку. Он утверждал, что "музыка в исламе запрещена", и выразил надежду, что жители Афганистана не станут "делать таких вещей" и оказывать на них давление не придется.

Журнал Newsweek напоминал, что музыка уже была запрещена в Афганистане во время предыдущего правления "Талибана", в 1996–2001 годах.

В 2021 году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки.

29 октября правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.