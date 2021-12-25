В Афганистане талибы запретили включать музыку в машинах

"Талибан" запретил воспроизведение музыки в машинах. Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока подтвердило Kabul News TV, что водителям была дана письменная рекомендация не слушать музыку и не садиться в машины женщинам без хиджаба", – сказано в сообщении.
JUST IN: #Taliban banned playing music in cars.— KABUL NEWS (@kabulnewstv) December 25, 2021
Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice confirms to Kabul News TV, that written recommendation has been given to drivers not to play music and not to get in women in cars without hijab. https://t.co/jNvcQHUQq5
25 августа на тот момент представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявлял, что талибы собираются без давления убедить людей не включать музыку. Он утверждал, что "музыка в исламе запрещена", и выразил надежду, что жители Афганистана не станут "делать таких вещей" и оказывать на них давление не придется.
Журнал Newsweek напоминал, что музыка уже была запрещена в Афганистане во время предыдущего правления "Талибана", в 1996–2001 годах.
В 2021 году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки.
29 октября правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.