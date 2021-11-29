ГОРДОН
 
 
МИР

"Талибан" просит ЕС помочь с аэропортами в Афганистане, взамен обещает выпустить из страны всех желающих

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Талибан" в обмен на помощь ЕС пообещал амнистию
"Талибан" в обмен на помощь ЕС пообещал амнистию
Фото: EPA

Представители Евросоюза провели в Дохе (Катар) двухдневные переговоры с членами группировки "Талибан". Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Во время переговоров делегация Афганистана пообещала уважать в стране права человека и основные свободы, включая права женщин, детей и представителей меньшинств, а также свободу слова и СМИ в соответствии с принципами ислама.

Также представители "Талибана" "подтвердили приверженность обеспечению и облегчению безопасного проезда иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну".

В связи с этим талибы обратилась за помощью к ЕС в поддержании работы аэропортов.

"Афганская делегация подтвердила свою приверженность всеобщей амнистии, объявленной после прихода к власти, и согласилась... обеспечить ее соблюдение внутри Афганистана", – говорится в совместном пресс-релизе, опубликованном после переговоров.

Контекст:

"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна". Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

В этом году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортомвозглавлять министерства и сниматься в теледрамах. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".

18 сентября телерадиокорпорация BBC сообщила, что движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана.

29 октября правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.

27 ноября правительство "Талибана" пообещало в 2022 году открыть в стране школы для девочек.

Теги: Афганистан, амнистия, правительство, аэропорт, переговоры, Талибан, талибы, Евросоюз, власть, приход талибов к власти в Афганистане 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
19-летний победитель шоу "Голос країни" Сасанчин впервые стал отцом. Фото
19-летний победитель шоу "Голос країни" Сасанчин впервые стал отцом. Фото
"Диванчик надо увеличить", "Дружная семья". Бацман показала семейное фото с Гордоном и детьми
"Диванчик надо увеличить", "Дружная семья". Бацман показала семейное фото с Гордоном и детьми
  Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко: Судьи пишут комментарии в обед, на прогоне. Если круто станцуешь вечером, никто не оценит
  Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко: Судьи пишут комментарии в обед, на прогоне. Если круто станцуешь вечером, никто не оценит
Умер советский режиссер Владимир Наумов
Умер советский режиссер Владимир Наумов
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука
"Эта малышка понравилась даже верблюду". Санина в прозрачной блузке похвасталась отдыхом в ОАЭ
"Эта малышка понравилась даже верблюду". Санина в прозрачной блузке похвасталась отдыхом в ОАЭ
"Совсем другая". Каменских показала лицо без макияжа
"Совсем другая". Каменских показала лицо без макияжа
  "Макс женат, Леся. Имей в виду". Никитюк в финале "Танцев со звездами" заставила Чмерковского положить ей руку на попу. Видео
  "Макс женат, Леся. Имей в виду". Никитюк в финале "Танцев со звездами" заставила Чмерковского положить ей руку на попу. Видео
"На писюн засмотрелся", "Вена пульсирует". Экс-участница "ВИА Гры" Layah показала промежность
"На писюн засмотрелся", "Вена пульсирует". Экс-участница "ВИА Гры" Layah показала промежность
"Секси-леди", "Сахарная мама". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова снялась в стрингах
"Секси-леди", "Сахарная мама". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова снялась в стрингах
  "Ты хоть раз его видела, этого мужа?", "Нормальный муж, классный". Dzidzio обсудил с Поляковой и Каменских мужа Цибульской
  "Ты хоть раз его видела, этого мужа?", "Нормальный муж, классный". Dzidzio обсудил с Поляковой и Каменских мужа Цибульской
"Это унизительный путь". Макконахи заявил, что передумал баллотироваться в губернаторы Техаса
"Это унизительный путь". Макконахи заявил, что передумал баллотироваться в губернаторы Техаса
"Совсем похудела. Раньше лучше выглядела". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась лежа на столе
"Совсем похудела. Раньше лучше выглядела". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась лежа на столе
"С возрастом получаем то, что себе позволяем". Похудевшая на 20 кг 47-летняя Мозговая восхитила стройной фигурой
"С возрастом получаем то, что себе позволяем". Похудевшая на 20 кг 47-летняя Мозговая восхитила стройной фигурой
"Образ на кастинг порно-актрисы", "Зачем оголять грудь на детском празднике?" Блогер Стужук шокировала сеть костюмом на дне рождения сына
"Образ на кастинг порно-актрисы", "Зачем оголять грудь на детском празднике?" Блогер Стужук шокировала сеть костюмом на дне рождения сына
"Как выросла, обалдеть", "Дети у Ани красивые получаются". В сети показали редкое фото младшей дочери Седоковой – 10-летней Моники
"Как выросла, обалдеть", "Дети у Ани красивые получаются". В сети показали редкое фото младшей дочери Седоковой – 10-летней Моники
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами (222668)
2
"Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео (141177)
3
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой (104246)
4
"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке (93012)
5
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег (59948)
6
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело (40766)
7
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (36410)
8
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери (29547)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS