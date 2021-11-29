"Талибан" просит ЕС помочь с аэропортами в Афганистане, взамен обещает выпустить из страны всех желающих

Во время переговоров делегация Афганистана пообещала уважать в стране права человека и основные свободы, включая права женщин, детей и представителей меньшинств, а также свободу слова и СМИ в соответствии с принципами ислама.

Также представители "Талибана" "подтвердили приверженность обеспечению и облегчению безопасного проезда иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну".

В связи с этим талибы обратилась за помощью к ЕС в поддержании работы аэропортов.

"Афганская делегация подтвердила свою приверженность всеобщей амнистии, объявленной после прихода к власти, и согласилась... обеспечить ее соблюдение внутри Афганистана", – говорится в совместном пресс-релизе, опубликованном после переговоров.