"Талибан" просит ЕС помочь с аэропортами в Афганистане, взамен обещает выпустить из страны всех желающих

Во время переговоров делегация Афганистана пообещала уважать в стране права человека и основные свободы, включая права женщин, детей и представителей меньшинств, а также свободу слова и СМИ в соответствии с принципами ислама.
Также представители "Талибана" "подтвердили приверженность обеспечению и облегчению безопасного проезда иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну".
В связи с этим талибы обратилась за помощью к ЕС в поддержании работы аэропортов.
"Афганская делегация подтвердила свою приверженность всеобщей амнистии, объявленной после прихода к власти, и согласилась... обеспечить ее соблюдение внутри Афганистана", – говорится в совместном пресс-релизе, опубликованном после переговоров.
"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна". Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.
В этом году, когда "Талибан" вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортом, возглавлять министерства и сниматься в теледрамах. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.
Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали вместо него орган, который будет выполнять функции исламской "полиции нравов".
18 сентября телерадиокорпорация BBC сообщила, что движение "Талибан" исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана.
29 октября правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что талибы вводят в провинциях Афганистана более строгие правила, чем те, о которых ранее объявляли лидеры группировки.
27 ноября правительство "Талибана" пообещало в 2022 году открыть в стране школы для девочек.