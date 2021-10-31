Спикер "Талибана" заявил, что непризнание правительства талибов в Афганистане "может превратиться в проблему для всего мира"

С момента захвата талибами власти в Афганистане их правительство не признала ни одна страна мира, подчеркивает агентство.

Муджахид сказал, что в случае, "если непризнание будет продолжаться, проблемы Афганистана будут продолжаться, это будет проблемой региона и может превратиться в проблему для всего мира".

По его мнению, талибы и США в последний раз вступили в войну из-за отсутствия дипломатических отношений, а вопросы, которые стали причиной войны, "можно было решить путем переговоров и политического компромисса".