Афганские террористы смогут атаковать США в следующем году – Пентагон

По его словам, афганское крыло "ИГИЛ" "сгенерирует этот потенциал" в течение 6–12 месяцев, "Аль-Каида" – в течение 1–2 лет, если движение "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, не сможет или не захочет противодействовать террористическим группировкам. Вместе с тем он считает, что опасность нападения находится "на самом низком уровне" со времен терактов 11 сентября 2001 года.

Замминистра признал, что иностранные террористы снова могут собираться в Афганистане, как было до вторжения США в страну в 2001 году. При этом, считает представитель Пентагона, "Талибан" опасается, что "Афганистан станет трамплином для внешних атак "Аль-Каиды", но не потому, что "талибы – хорошие парни, а потому, что они боятся международного возмездия".