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Россия сотрудничала с "Талибаном", чтобы ускорить вывод войск США из Афганистана – Пентагон

В Пентагоне заявили, что Россия политически поддержала движение "Талибан", чтобы усилить влияние на него и ограничить военное присутствие Запада в Афганистане.

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В Пентагоне считают, что РФ работала с правительством Афганистана, странами региона и талибами, чтобы усилить влияние в стране
В Пентагоне считают, что РФ работала с правительством Афганистана, странами региона и талибами, чтобы усилить влияние в стране
Фото: depositphotos.com

Российская Федерация активно работала с группировкой "Талибан" в Афганистане, чтобы ускорить вывод американских войск из страны. Об этом говорится в докладе Пентагона, обнародованном по требованию Конгресса США.

"Скорее всего, Россия продолжает поддерживать усилия США по примирению с талибами в надежде, что примирение предотвратит долгосрочное военное присутствие США. По состоянию на февраль российское правительство работало с центральным правительством [Афганистана], странами региона и талибами, чтобы усилить влияние в Афганистане, ускорить вывод американских войск и решить проблемы безопасности, которые могут возникнуть в результате вывода войск", – говорится в докладе.

В документе также отмечается, что Россия политически поддержала талибов, чтобы усилить влияние на них и ограничить военное присутствие Запада в Афганистане, хоть публично и отрицает свое причастие к событиям в стране.

27 июня The New York Times впервые сообщила, что, по данным американской разведки, российская военная разведка тайно поощряла движение "Талибан" к убийству военных из западных стран, в том числе из США. 29 июня материал об этом опубликовала газета The Washington Post. По ее информации, жертвами предполагаемого сговора стали несколько человек.

Россия и "Талибан" отвергли информацию о сговоре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это "чушь собачья".

Американский президент Дональд Трамп заявил, что разведка США не считает достоверными данные о причастности РФ к убийствам американских военных в Афганистане.

Вместе с тем 30 июня газета The New York Times со ссылкой на три связанных с разведкой источника сообщила, что у США есть данные о банковских переводах со счета, который контролирует Главное разведывательное управление России, на счет, связанный с исламистским движением "Талибан".

Теги: Россия, США, Афганистан, Пентагон, Талибан
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