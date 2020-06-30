Россию подозревают в сговоре с талибами в Афганистане. Конгресс США потребовал объяснений от администрации Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси потребовала от администрации президента США Дональда Трампа сообщить, был ли глава страны осведомлен о возможном сговоре России с движением "Талибан" в Афганистане. Ранее РФ обвинили в поощрении талибов за убийство американских военных.

Пелоси: Отказ Трампа противостоять россиянам также ставит под угрозу жизнь в регионе Фото: EPA

Члены Конгресса США требуют от Белого дома и разведструктур страны обнародовать информацию о возможном заказе Главным управлением Генштаба России нападений и убийств американских военных в Афганистане. Об этом говорится в письме спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на имя главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа и директора ЦРУ Джины Хаспел.

Причиной обращения Пелоси стала публикация от 26 июня в The New York Times, в которой говорилось о сговоре России и боевиков, связанных с движением "Талибан".

"В пятницу в прессе сообщалось, что, по словам представителей американской разведки, российская военная разведка тайно предлагала боевикам, связанным с талибами, поощрение за убийство американских и коалиционных войск в Афганистане. В сообщениях прессы также говорится, что Совет национальной безопасности Белого дома и другие ключевые представители администрации были осведомлены об этом разведкой в конце марта и что президент [США Дональд Трамп] был проинформирован. Однако в течение трех месяцев никаких действий не предпринималось", – говорится в письме.

Пелоси отмечает, что необходимо знать, был ли на самом деле Трамп проинформирован о действиях России, а если нет, то почему, и почему об этом не знал Конгресс.

"Конгресс должен знать, что разведывательное управление знает об этой значительной угрозе американским войскам и нашим союзникам, и какие есть варианты, чтобы привлечь Россию к ответственности", – добавила она.

По словам Пелоси, молчание и бездействие администрации Трампа ставят под угрозу жизнь американских войск и партнеров по коалиции.

"Отказ президента противостоять россиянам также ставит под угрозу жизнь в регионе, поскольку афганское правительство и Соединенные Штаты ведут критические мирные переговоры с талибами", – подытожила она.

Россия и "Талибан" отвергли информацию о сговоре. Президент США Дональд Трамп заявил, что разведка США не считает достоверными данные о причастности РФ к убийствам американских военных в Афганистане.

29 июня издание The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки заявило, что предполагаемый сговор России с талибами привел к гибели нескольких американских военнослужащих в Афганистане.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан". Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

29 февраля 2020 года США и движение "Талибан" подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.

Если талибы выполнят свою часть соглашения, оставшиеся американские войска должны будут покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

9 марта стало известно о начале вывода американских войск из Афганистана. В течение следующих четырех с половиной месяцев количество американских военных в Афганистане должно уменьшиться с 13 тыс. до 8,6 тыс.