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"Талибан" хочет, чтобы Афганистан в ООН представлял член их движения

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ООН пока отложила вопрос смены представителя Афганистана в организации
ООН пока отложила вопрос смены представителя Афганистана в организации
Фото: depositphotos.com

Исламское радикальное движение "Талибан", пришедшее к власти в Афганистане, просит Генеральную Ассамблею ООН дать место в организации. Об этом в Twitter заявил заместитель официального представителя талибов Инамулла Самангани.

6 декабря Генассамблея ООН решила отложить решение вопроса о смене представителя Афганистана. Это означает, что представителем Афганистана останется дипломат Гулям Исхакзай, назначенный бывшим президентом Ашрафом Гани.

"Несправедливо передавать место Афганистана в ООН кому-либо, кто не представляет афганское правительство и народ Афганистана", – заявил в ответ Самангани.

По его словам, место в ООН закреплено за "Талибаном" по праву. Он призвал ООН пересмотреть свой подход.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Вывод американских войск начался в апреле 2021 года. Боевикам "Талибана" удалось взять под контроль практически всю страну к 15 августа, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

Однако на самом деле в провинциях Афганистана талибы вводят более жесткие правила, чем обещали, и реальное положение дел в стране резко контрастирует с попытками "Талибана" представить миру более умеренный и лояльный правам человека имидж своего режима, сообщила 29 октября правозащитная организация Human Rights Watch.

Теги: ООН, Афганистан, Талибан, талибы, Генеральная Ассамблея ООН, Ашраф Гани, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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