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В Украине с 31 января останутся без зарплаты не вакцинированные от коронавируса медики и коммунальщики

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Коммунальщикам и медикам до 31 января надо сделать хотя бы одну прививку от COVID-19, отметили в Минздраве
Коммунальщикам и медикам до 31 января надо сделать хотя бы одну прививку от COVID-19, отметили в Минздраве
Фото: EPA

31 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины от 30 ноября 2021 года, расширивший перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом 11 января сообщает пресс-служба министерства.

Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации от коронавируса на период действия карантина, добавлены работники органов местного самоуправления, заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работники этих учреждений, которые до 31 января не получат минимум одну дозу вакцины от COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

В министерстве уточнили, что это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавируса и медицинское заключение, подтверждающее это.

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. 22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.

9 декабря начал действовать приказ Минздрава о расширении перечня профессий, для которых обязательна вакцинация от коронавируса. В список включили соцработников, сотрудников государственных предприятий и сотрудников стратегических предприятий, в частности "Укрзалізниці" и "Укрпошти". 

Теги: Министерство здравоохранения, зарплата, вакцинация, коммунальщики, медики, Минздрав, работа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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