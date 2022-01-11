В Украине с 31 января останутся без зарплаты не вакцинированные от коронавируса медики и коммунальщики

Коммунальщикам и медикам до 31 января надо сделать хотя бы одну прививку от COVID-19, отметили в Минздраве Фото: EPA

Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации от коронавируса на период действия карантина, добавлены работники органов местного самоуправления, заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работники этих учреждений, которые до 31 января не получат минимум одну дозу вакцины от COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

В министерстве уточнили, что это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавируса и медицинское заключение, подтверждающее это.