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Бустерные прививки вряд ли помогут в борьбе с эпидемией COVID-19, нужны новые вакцины – ВОЗ

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В мире подтвердили более 308 млн случаев COVID-19
В мире подтвердили более 308 млн случаев COVID-19
Фото: ЕРА

Эволюция коронавирусной инфекции продолжится, заявила Техническая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения. Ее мнение размещено 11 января на сайте ВОЗ.

В организации отмечают, что "с момента своего появления вирус SARS-CoV-2 продолжал развиваться", и сейчас есть пять "вызывающих озабоченность" вариантов: "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" и "Омикрон".

"В то время, как вариант "Омикрон" быстро распространяется по всему миру, ожидается, что эволюция SARS-CoV-2 продолжится, и "Омикрон" вряд ли станет последним. [...] С практической точки зрения, хотя некоторые страны могут рекомендовать бустерные дозы вакцины, непосредственным приоритетом для всего мира является ускорение доступа к первичной вакцинации, особенно для групп с повышенным риском развития тяжелого заболевания", – считают в ВОЗ.

Эксперты подчеркивают, что "стратегия вакцинации, основанная на повторных бустерных дозах исходного состава вакцины, вряд ли будет подходящей или устойчивой".

"Необходимы и должны быть разработаны вакцины против COVID-19, которые оказывают большое влияние на профилактику инфекции и передачи, в дополнение к предотвращению тяжелых заболеваний и смерти. До тех пор, пока такие вакцины не будут доступны, и по мере развития вируса SARS-CoV-2 может потребоваться обновление состава существующих вакцин против COVID-19, чтобы вакцины против COVID-19 продолжали обеспечивать рекомендуемые ВОЗ уровни защиты, включая "Омикрон" и будущие варианты", – объяснили в ВОЗ.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР в ноябре 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

По состоянию на 24 декабря "Омикрон" подтвердили в 110 странах.

На 11 января 2022 года в мире подтвердили, по данным ВОЗ, более 308 млн случаев коронавирусной инфекции, кончались почти 5,5 пациентов с COVID-19.

Теги: эпидемия, ВОЗ, Альфа, вакцинация, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, мутация, Дельта, Омикрон
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