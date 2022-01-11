Во Франции за сутки выявили рекордные 350 тыс. новых случаев COVID-19

Число инфицирований коронавирусом приближается во Франции к 12 млн Фото: ЕРА

"Сегодня вечером будет еще 350 тыс. случаев. Мы никогда не видели таких цифр с начала кризиса", – сказал глава минздрава.

Pass vaccinal : "Ce texte le gouvernement le présente dans une période incontestablement difficile, marquée par des records de contaminations. Ils seront encore 350.000 cas ce soir. Nous n’avions jamais observé de tels chiffres depuis le début de la crise" @olivierveran pic.twitter.com/CVlyOSVfc7 — Public Sénat (@publicsenat) January 11, 2022

25 декабря 2021 года во Франции впервые было подтверждено более 100 тыс. случаев заражения за сутки. Отметку в 200 тыс. новых инфицирований за сутки страна превысила 29 декабря.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во Франции зафиксировано уже 11,9 млн инфицирований коронавирусом, скончалось более 123 тыс. пациентов с COVID-19.

Le Progrès пишет, что во Франции прививки от коронавируса сделали уже более 53 млн человек, а бустерную инъекцию – 29,45 млн.

Ухудшение эпидемической ситуации связывают в Европе с распространением штамма коронавируса "Омикрон".