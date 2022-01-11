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Во Франции за сутки выявили рекордные 350 тыс. новых случаев COVID-19

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Число инфицирований коронавирусом приближается во Франции к 12 млн
Число инфицирований коронавирусом приближается во Франции к 12 млн
Фото: ЕРА

За последние сутки во Франции коронавирусную инфекцию подтвердили у более чем 350 тыс. граждан, что является рекордом с начала эпидемии. Об этом 11 января сообщил министр солидарности и здравоохранения страны Оливье Веран, выступление которого опубликовано в Twitter Сената Франции.

"Сегодня вечером будет еще 350 тыс. случаев. Мы никогда не видели таких цифр с начала кризиса", – сказал глава минздрава.

25 декабря 2021 года во Франции впервые было подтверждено более 100 тыс. случаев заражения за сутки. Отметку в 200 тыс. новых инфицирований за сутки страна превысила 29 декабря.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во Франции зафиксировано уже 11,9 млн инфицирований коронавирусом, скончалось более 123 тыс. пациентов с COVID-19.

Le Progrès пишет, что во Франции прививки от коронавируса сделали уже более 53 млн человек, а бустерную инъекцию – 29,45 млн.

Ухудшение эпидемической ситуации связывают в Европе с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР в ноябре 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

По состоянию на 24 декабря "Омикрон" подтвердили в 110 странах.

Теги: Франция, эпидемия, рекорд, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Оливье Веран, прививки, Омикрон
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