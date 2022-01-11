В США выявили 1,35 млн новых случаев COVID-19 за сутки. Это мировой рекорд – СМИ

Кроме того, согласно подсчетам Reuters, в США за 24 часа госпитализировали 136 604 пациента с коронавирусной инфекцией – это новый максимум в стране.

Предыдущий рекорд в 132 051 человека был установлен в январе 2021 года, отмечает агентство.

Подчеркивается, что число случаев госпитализации увеличилось вдвое за последние три недели. Это произошло на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон", ставшего доминирующим в США.

Хотя считается, что вариант "Омикрон" потенциально менее опасен, представители здравоохранения США предупредили, что большое количество новых случаев заболевания COVID-19 в стране может вызвать серьезную нагрузку на медучреждения. Сообщается, что в некоторых больницах уже приостановили выборные процедуры из-за нехватки персонала.