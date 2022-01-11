В США выявили 1,35 млн новых случаев COVID-19 за сутки. Это мировой рекорд – СМИ

Кроме того, согласно подсчетам Reuters, в США за 24 часа госпитализировали 136 604 пациента с коронавирусной инфекцией – это новый максимум в стране.
Предыдущий рекорд в 132 051 человека был установлен в январе 2021 года, отмечает агентство.
Подчеркивается, что число случаев госпитализации увеличилось вдвое за последние три недели. Это произошло на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон", ставшего доминирующим в США.
Хотя считается, что вариант "Омикрон" потенциально менее опасен, представители здравоохранения США предупредили, что большое количество новых случаев заболевания COVID-19 в стране может вызвать серьезную нагрузку на медучреждения. Сообщается, что в некоторых больницах уже приостановили выборные процедуры из-за нехватки персонала.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, 10 января в США подтвердили 1,484 млн случаев COVID-19 (почти 61,56 млн – за все время пандемии).
По оценкам Центров по контролю и профилактике и заболеваемости США (CDC), на штамм коронавируса "Омикрон" приходится 95,4% от общего числа инфицирований в Штатах на неделе с 26 декабря по 1 января.