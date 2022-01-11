В США разрешили работать медикам, заболевшим COVID-19

Коронавирусом в США по состоянию на 11 января инфицированы более 61,5 млн человек Фото: ЕРА

Речь идет о медицинских работниках, которые легко переносят болезнь либо вообще без симптомов.

Такое решение органов здравоохранения США является реакцией на нехватку персонала в больницах страны и рост числа случаев заболевания, вызванных штаммом коронавируса "Омикрон".

В то же время некоторые больницы в штатах Род-Айленд и Аризона позволили оставаться на работе даже тем сотрудникам, у которых проявляются симптомы болезни.

По данным АР, распространение "Омикрона" привело к тому, что в США ежедневно фиксируется более 700 тыс. новых случаев коронавируса. При этом многие больницы в стране переполнены больными и столкнулись с нехваткой персонала.