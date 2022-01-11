В США разрешили работать медикам, заболевшим COVID-19

Речь идет о медицинских работниках, которые легко переносят болезнь либо вообще без симптомов.
Такое решение органов здравоохранения США является реакцией на нехватку персонала в больницах страны и рост числа случаев заболевания, вызванных штаммом коронавируса "Омикрон".
В то же время некоторые больницы в штатах Род-Айленд и Аризона позволили оставаться на работе даже тем сотрудникам, у которых проявляются симптомы болезни.
По данным АР, распространение "Омикрона" привело к тому, что в США ежедневно фиксируется более 700 тыс. новых случаев коронавируса. При этом многие больницы в стране переполнены больными и столкнулись с нехваткой персонала.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, коронавирусом в США по состоянию на 11 января инфицированы более 61,5 млн человек, в стране подтверждены 839,5 тыс. летальных исходов из-за COVID-19.
Всего в мире подтвердили более 310 млн случаев COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус надеется, что человечество сможет победить пандемию в 2022 году.