В ВОЗ заявили, что "Дельтакрона" не существует – это, вероятнее всего, лабораторная ошибка

В ВОЗ попросили не использовать слова "Дельтакрон" и "флурона" Фото: depositphotos.com

О появлении "Дельтакрона" заявили в начале января ученые на Кипре. По их словам, новый штамм имеет генетическую основу как у "Дельты", и некоторые мутации, схожие с "Омикроном".

"Дельтакрон", вероятно, является загрязнением [образца] при секвенировании", – написала ван Керкхове.

Jumping in late here: Let’s not use words like deltacron, flurona or flurone. Please *



These words imply combination of viruses/variants & this is not happening. “Deltacron” is likely contamination during sequencing, #SARSCoV2 continues to evolve & see flu co-infection * below. https://t.co/rNuoLwgCzN — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) January 10, 2022

Она также попросила не использовать слово "флурона", которым все чаще стали называют одновременное заболевание гриппом и COVID-19. Ван Керкхове пояснила, что, хотя такая коинфекция происходило на протяжении всей пандемии, комбинации вирусов, которую подразумевает такой термин, при этом нет. Она также опубликовала ссылку на результаты исследования, согласно которым сочетанная инфекция гриппа и коронавируса Sars-Cov-2 не влияет на общую смертность.