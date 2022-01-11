В ВОЗ заявили, что "Дельтакрона" не существует – это, вероятнее всего, лабораторная ошибка

О появлении "Дельтакрона" заявили в начале января ученые на Кипре. По их словам, новый штамм имеет генетическую основу как у "Дельты", и некоторые мутации, схожие с "Омикроном".
"Дельтакрон", вероятно, является загрязнением [образца] при секвенировании", – написала ван Керкхове.
Jumping in late here: Let’s not use words like deltacron, flurona or flurone. Please *— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) January 10, 2022
These words imply combination of viruses/variants & this is not happening. “Deltacron” is likely contamination during sequencing, #SARSCoV2 continues to evolve & see flu co-infection * below. https://t.co/rNuoLwgCzN
Она также попросила не использовать слово "флурона", которым все чаще стали называют одновременное заболевание гриппом и COVID-19. Ван Керкхове пояснила, что, хотя такая коинфекция происходило на протяжении всей пандемии, комбинации вирусов, которую подразумевает такой термин, при этом нет. Она также опубликовала ссылку на результаты исследования, согласно которым сочетанная инфекция гриппа и коронавируса Sars-Cov-2 не влияет на общую смертность.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии, сообщает ВВС. Поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географических привязок в названиях вирусов.
В июне 2021 года ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. 23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине.
22 ноября 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.