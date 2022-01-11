Кузин рассказал, планируют ли в Украине ужесточать карантин

"Сейчас мы используем модель адаптивного карантина с ежедневной оценкой эпидемической ситуации на уровне каждой области. В ближайшее время не планируем ужесточать карантинные ограничения, учитывая текущую эпидситуацию и прогнозы распространения коронавирусной болезни, в частности, нового штамма "Омикрон", – сказал он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 11 января подтвердили более 3,7 млн случаев COVID-19, умерло 97,5 тыс. человек.

24 ноября в Национальной академии наук Украины заявили, что страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса.

В прогнозе Национальной академии наук Украины, опубликованном 21 декабря, сказано, что Украина может ощутить влияние штамма коронавируса "Омикрон" на эпидемическую динамику в начале января 2022 года.

Кузин в интервью "BBC News Україна", которое вышло 11 января, рассказал, что новая волна коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине может начаться в конце января. "Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", – рассказал главный санврач.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. С 30 декабря 2021 года все регионы находятся в "желтой" зоне.

По состоянию на 11 января показатели Сумской и Херсонской области соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности, сообщили в Минздраве.