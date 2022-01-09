Херсонская область может перейти в "оранжевую" зону карантина – Минздрав

Херсонская область превысила динамику уровня госпитализаций – 78,6% при показателе 50%.

В то же время уровень заболеваемости составляет 65 (показатель составляет 75 на 100 тыс. человек), а уровень госпитализаций – 26,9 (показатель 60 на 100 тыс. населения).

В целом уровень заболеваемости по стране составляет 151 на 100 тыс. населения. Выше всего заболеваемость в Киеве – индикатор в столице показывает 357 на 100 тыс. населения.

Скриншот: moz.gov.ua

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных карантинных ограничений, но считается сигнализирующим про приближение региона к "красной" зоне, отмечается на сайте Минздрава.

Решение о переходе региона в другую зону эпидопасности принимает государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в случае, когда индикаторные показатели Минздрава, соответствующие тому или иному уровню, сохраняются на протяжении нескольких дней.