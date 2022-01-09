ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Херсонская область может перейти в "оранжевую" зону карантина – Минздрав

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций
В Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций
Фото: depositphotos.com

Показатели эпидемической опасности коронавирусной инфекции в Херсонской области за 8 января соответствуют "оранжевому" уровню, во всех остальных областях он остается "желтым". Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, опубликованные 9 января.

Херсонская область превысила динамику уровня госпитализаций – 78,6% при показателе 50%.

В то же время уровень заболеваемости составляет 65 (показатель составляет 75 на 100 тыс. человек), а уровень госпитализаций – 26,9 (показатель 60 на 100 тыс. населения).

В целом уровень заболеваемости по стране составляет 151 на 100 тыс. населения. Выше всего заболеваемость в Киеве – индикатор в столице показывает 357 на 100 тыс. населения.

Скриншот: moz.gov.ua
Скриншот: moz.gov.ua

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных карантинных ограничений, но считается сигнализирующим про приближение региона к "красной" зоне, отмечается на сайте Минздрава.

Решение о переходе региона в другую зону эпидопасности принимает государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в случае, когда индикаторные показатели Минздрава, соответствующие тому или иному уровню, сохраняются на протяжении нескольких дней.

Контекст:

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. С 30 декабря все регионы находятся в "желтой" зоне.

Осенью ряд областей и Киев были в "красной" зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в "желтую". Последними – 30 декабря – "красную зону" покинули Волынская и Запорожская области.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Теги: эпидемия, Херсонская область, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Опять жопу отъела", "Стара уже, а все туда же". 44-летняя Чехова позировала в постели в нижнем белье
"Опять жопу отъела", "Стара уже, а все туда же". 44-летняя Чехова позировала в постели в нижнем белье
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике
"Чуваки, меня не впустили. Я – враг". Российскому тиктокеру-миллионнику отказали во въезде в Украину
"Чуваки, меня не впустили. Я – враг". Российскому тиктокеру-миллионнику отказали во въезде в Украину
"Твоя грудь сейчас вывалится". "Живой Кен", который стал трансгендерной Барби, засветил огромный бюст на тренировке
"Твоя грудь сейчас вывалится". "Живой Кен", который стал трансгендерной Барби, засветил огромный бюст на тренировке
Ребел Уилсон показала, как выглядит ее фигура спустя два года после похудения на 35 кг
Ребел Уилсон показала, как выглядит ее фигура спустя два года после похудения на 35 кг
"Они целовались и обнимались так, как будто их никто не видит". В сеть попали фото ДиКаприо с возлюбленной на отдыхе
"Они целовались и обнимались так, как будто их никто не видит". В сеть попали фото ДиКаприо с возлюбленной на отдыхе
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье
"У меня встал", "Какая же ты секси". Каменских на камеру эротично завязала лиф купальника
"У меня встал", "Какая же ты секси". Каменских на камеру эротично завязала лиф купальника
Звезда "Трансформеров" Дюамель позвал замуж модель, которая представляла США на "Мисс мира 2016"
Звезда "Трансформеров" Дюамель позвал замуж модель, которая представляла США на "Мисс мира 2016"
"Надя, где сиськи?", "Чертовка, секасная", "Соска". Дорофеева позировала в секси-бикини
"Надя, где сиськи?", "Чертовка, секасная", "Соска". Дорофеева позировала в секси-бикини
Герцогиня Кембриджская представила сразу три новых фото в честь своего 40-летия
Герцогиня Кембриджская представила сразу три новых фото в честь своего 40-летия
"Вот это перформанс". Вакарчук показал, как пел колядки на улице Львова
"Вот это перформанс". Вакарчук показал, как пел колядки на улице Львова
"Такая горячая, сексуальная малышка". 52-летняя Лопес показала идеальный пресс в сетчатых колготках
"Такая горячая, сексуальная малышка". 52-летняя Лопес показала идеальный пресс в сетчатых колготках
"Багира", "Вау, у меня нет слов". Солистка The Hardkiss Санина позировала в прозрачном комбинезоне
"Багира", "Вау, у меня нет слов". Солистка The Hardkiss Санина позировала в прозрачном комбинезоне
"Фоточка – огонь!" Малюська поцеловал жену на фоне граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера в Берлине
"Фоточка – огонь!" Малюська поцеловал жену на фоне граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера в Берлине
"Милфа", "Это порода!" Шэрон Стоун позировала с широко разведенными ногами и показала пышную грудь
"Милфа", "Это порода!" Шэрон Стоун позировала с широко разведенными ногами и показала пышную грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды (413774)
2
"Ваша лучшая работа". Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей (54173)
3
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала мокрые голые бедра (52119)
4
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе (42131)
5
48-летняя Клум во время танца спустила штаны до лобка и покрутила на камеру пятой точкой (40111)
6
"Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем (38043)
7
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет (33326)
8
"Секси-чика", "Звенящая пошлость". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела ноги в стрингах и поздравила с Рождеством (26894)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS