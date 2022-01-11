Кузин рассказал, когда может начаться новая волна COVID-19 в Украине и сколько она продлится

По его словам, в Минздраве пока не видят ухудшения эпидситуации.
"Скорее срабатывает послепраздничный период, когда люди откладывали поход к врачу. По нашим прогнозам, очередной всплеск будет начиная с конца января. В это время будет больше [штамма] "Омикрон". Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", – рассказал главный санврач.
Он заявил, что продолжительность и "размах" новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемических мер и количества людей, которые пройдут полный курс вакцинации или получат бустерную дозу.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине по состоянию на 11 января подтвердили более 3,7 млн случаев COVID-19, умерло 97,5 тыс. человек.
24 ноября в Национальной академии наук Украины заявили, что страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса.
В прогнозе Национальной академии наук Украины, опубликованном 21 декабря, сказано, что Украина может ощутить влияние штамма коронавируса "Омикрон" на эпидемическую динамику в начале января 2022 года.