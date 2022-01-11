Кузин рассказал, когда может начаться новая волна COVID-19 в Украине и сколько она продлится

В Украине по состоянию на 11 января подтвердили более 3,7 млн случаев COVID-19 Фото: EPA

По его словам, в Минздраве пока не видят ухудшения эпидситуации.

"Скорее срабатывает послепраздничный период, когда люди откладывали поход к врачу. По нашим прогнозам, очередной всплеск будет начиная с конца января. В это время будет больше [штамма] "Омикрон". Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", – рассказал главный санврач.

Он заявил, что продолжительность и "размах" новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемических мер и количества людей, которые пройдут полный курс вакцинации или получат бустерную дозу.