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Кузин рассказал, когда может начаться новая волна COVID-19 в Украине и сколько она продлится

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В Украине по состоянию на 11 января подтвердили более 3,7 млн случаев COVID-19
В Украине по состоянию на 11 января подтвердили более 3,7 млн случаев COVID-19
Фото: EPA

Новая волна коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине может начаться в конце января. Об этом заявил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин в интервью "BBC News Україна", которое вышло 11 января.

По его словам, в Минздраве пока не видят ухудшения эпидситуации.

"Скорее срабатывает послепраздничный период, когда люди откладывали поход к врачу. По нашим прогнозам, очередной всплеск будет начиная с конца января. В это время будет больше [штамма] "Омикрон". Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", – рассказал главный санврач.

Он заявил, что продолжительность и "размах" новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемических мер и количества людей, которые пройдут полный курс вакцинации или получат бустерную дозу.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 11 января подтвердили более 3,7 млн случаев COVID-19, умерло 97,5 тыс. человек.

24 ноября в Национальной академии наук Украины заявили, что страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса.

В прогнозе Национальной академии наук Украины, опубликованном 21 декабря, сказано, что Украина может ощутить влияние штамма коронавируса "Омикрон" на эпидемическую динамику в начале января 2022 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин, Омикрон
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