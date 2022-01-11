"Симптомы легкие". Президент Мексики повторно заразился COVID-19

"Сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19 и, хотя симптомы легкие, останусь в изоляции и буду заниматься только офисной работой и общаться виртуально, пока не выздоровею", – написал он.

По словам президента, представлять его на пресс-конференциях и других мероприятиях будет министр внутренних дел Адан Аугусто Лопес Эрнандес.

En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me representará en las conferencias de prensa y en otros actos.

¡Ánimo, con el afecto de siempre! — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 11, 2022



