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"Симптомы легкие". Президент Мексики повторно заразился COVID-19

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Лопес Обрадор болел COVID-19 в январе 2021 года
Лопес Обрадор болел COVID-19 в январе 2021 года
Фото: EPA

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор повторно заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в Twitter 11 января.

"Сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19 и, хотя симптомы легкие, останусь в изоляции и буду заниматься только офисной работой и общаться виртуально, пока не выздоровею", – написал он.

По словам президента, представлять его на пресс-конференциях и других мероприятиях будет министр внутренних дел Адан Аугусто Лопес Эрнандес.


Контекст:

Лопес Обрадор уже сообщал о своем COVID-19 в январе 2021 года. Тогда он тоже заявлял о легких симптомах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 11 января в Мексике подтвердили 4,1 млн случаев COVID-19, умерло 300,3 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Мексика, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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