"Симптомы легкие". Президент Мексики повторно заразился COVID-19

"Сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19 и, хотя симптомы легкие, останусь в изоляции и буду заниматься только офисной работой и общаться виртуально, пока не выздоровею", – написал он.
По словам президента, представлять его на пресс-конференциях и других мероприятиях будет министр внутренних дел Адан Аугусто Лопес Эрнандес.
En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me representará en las conferencias de prensa y en otros actos.— Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 11, 2022
¡Ánimo, con el afecto de siempre!
Лопес Обрадор уже сообщал о своем COVID-19 в январе 2021 года. Тогда он тоже заявлял о легких симптомах.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 11 января в Мексике подтвердили 4,1 млн случаев COVID-19, умерло 300,3 тыс. человек.