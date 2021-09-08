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В Мексике одна из больниц осталась без кислорода из-за наводнения, погибло 17 пациентов

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Из-за наводнения пострадали почти 32 тыс. человек
Из-за наводнения пострадали почти 32 тыс. человек
Фото: ЕРА

В мексиканском штате Идальго в затопленной больнице погибло 17 пациентов. Об этом сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в Twitter 8 сентября.

"Я глубоко опечален гибелью 17 пациентов в больнице из-за разлива реки Тула в штате Идальго", – написал глава государства.

Газета Mexico News Daily уточнила, что 15 жертв были пациентами больницы, у которых выявили COVID-19, их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Из-за проливных дождей и сильного наводнения пропало электричество в большей части муниципалитета, система подачи кислорода перестала функционировать. По данным издания, всего три реки вышли из берегов.

Губернатор Идальго Омар Файад объяснил, что от наводнения пострадали девять колоний и почти 32 тыс. человек. По его словам, для тех, кто покинул свои дома, создали пять временных приютов. 

Директор Мексиканского института социального обеспечения Зоэ Робледо сказал, что когда началось наводнение, в больнице работало 104 человека, они обслуживали 56 пациентов. Около 20 больных были эвакуированы и переведены в другие больницы. 

Контекст:

В августе этого года на Мексику обрушился ураган "Грейс". В штате Веракрус, расположенном на побережье Мексиканского залива, погибли семь человек. Ураган имел третью категорию из пяти возможных и характеризовался силой ветра в 201 км/час.

Теги: наводнение, Мексика, электричество, больница, жертвы, Андрес Мануэль Лопес Обрадор
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