Папа Франциск осудил "идеологические" заявления о вакцинах против COVID-19 и призвал поддержать кампании по иммунизации

Франциск заявил, что там, где были проведены эффективные кампании по вакцинации от COVID-19, снизился риск тяжелых последствий заболевания Фото: EPA

Папа заявил, что там, где были проведены эффективные кампании по вакцинации, снизился риск тяжелых последствий заболевания, поэтому, по его словам, важно продолжать усилия по максимально возможной иммунизации всего населения.

По словам Франциска, "мы все чаще обнаруживаем, что живем в мире сильных идеологических разногласий" и люди поддаются влиянию идеологии, "часто подкрепленной беспочвенной информацией или плохо задокументированными фактами". Он сказал, что вакцины не являются "волшебным средством исцеления", но представляют собой, в дополнение к другим методам лечения "наиболее разумное решение для предотвращения болезни".

Глава католической церкви подчеркнул, что здравоохранение "является моральным долгом". Агентство предположило, что так Франциск ответил католикам и другим христианам, которые заявляют, что у них есть основанное на религии право отказаться от вакцинации.