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Папа Франциск осудил "идеологические" заявления о вакцинах против COVID-19 и призвал поддержать кампании по иммунизации

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Франциск заявил, что там, где были проведены эффективные кампании по вакцинации от COVID-19, снизился риск тяжелых последствий заболевания
Франциск заявил, что там, где были проведены эффективные кампании по вакцинации от COVID-19, снизился риск тяжелых последствий заболевания
Фото: EPA

Папа римский Франциск 10 января осудил необоснованные идеологические заявления о вакцинах против COVID-19 и призвал поддержать национальные кампании по вакцинации. Об этом он сказал во время встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святом престоле, пишет Reuters.

Папа заявил, что там, где были проведены эффективные кампании по вакцинации, снизился риск тяжелых последствий заболевания, поэтому, по его словам, важно продолжать усилия по максимально возможной иммунизации всего населения.

По словам Франциска, "мы все чаще обнаруживаем, что живем в мире сильных идеологических разногласий" и люди поддаются влиянию идеологии, "часто подкрепленной беспочвенной информацией или плохо задокументированными фактами". Он сказал, что вакцины не являются "волшебным средством исцеления", но представляют собой, в дополнение к другим методам лечения "наиболее разумное решение для предотвращения болезни". 

Глава католической церкви подчеркнул, что здравоохранение "является моральным долгом". Агентство предположило, что так Франциск ответил католикам и другим христианам, которые заявляют, что у них есть основанное на религии право отказаться от вакцинации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 11 января в мире подтвердили более 310 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло почти 5,5 млн человек.

По данным агентства Bloomberg, в мире сделали почти 9,5 млрд прививок от COVID-19, прививочные кампании стартовали в 184 странах.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: папа римский, Франциск, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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