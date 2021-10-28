Папе римскому сделали третью прививку против COVID-19

Первые две дозы вакцины понтифик получил в январе и феврале Фото: EPA

Управление здравоохранения и гигиены Ватикана начало вакцинировать третьей дозой препарата против COVID-19, отдавая при этом приоритет жителям города-государства старше 60 лет и людям из групп риска, сообщил пресс-секретарь понтифика Маттео Бруни.

Первые две дозы вакцины 84-летний Франциск получил 13 января и 3 февраля 2021 года вместе с солдатами швейцарской гвардии. Их считают более уязвимыми к коронавирусу, так как они отвечают за контроль входов в Ватикан.