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Ватикан ввел обязательную вакцинацию против COVID-19

У всех сотрудников и посетителей учреждений Ватикана будут требовать "зеленый пропуск"
У всех сотрудников и посетителей учреждений Ватикана будут требовать "зеленый пропуск"
Фото: depositphotos.com

В Ватикане всех сотрудников обязали сделать прививки против коронавируса или регулярно делать тесты. Об этом 28 сентября сообщает информационный портал Ватикана Vatican News.

С 1 октября в государстве Ватикан вводится обязательный "зеленый пропуск". 

Всем сотрудникам, в том числе руководству, а также внештатному персоналу и всем, кто осуществляет деятельность в ведомствах Римской курии, ее органах и офисах, а также в учреждениях, связанных со Святым Престолом, и всем посетителям этих учреждений необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации.

В качестве альтернативы можно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного в Италии за свой счет, срок его действия ограничен.

Сотрудников учреждений, пришедших без пропуска или результата теста, не допустят к работе. Они будут считаться отсутствующими на рабочем месте без уважительной причины.

Отмечается, что для лиц, прибывших из стран с высоким риском заражения, ватиканские санитарные власти могут ввести еще более строгие ограничения.

Хотя эти меры применяются к относительно небольшого количества людей, выраженная Ватиканом позиция – послание католикам всего мира, в частности тем, которые не хотят вакцинироваться по религиозным мотивам, отмечает американское издание The Washington Post.

Контекст:

Папа римский Франциск прошел полный курс вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTech. Он призвал всех прививаться от коронавируса, так как вакцины "дают надежду на прекращение пандемии".

Папа римский считает скептическое отношение к прививкам "немного странным", так как "у человечества есть история дружбы с вакцинами".

Также он выступает за отказ от патентной защиты вакцин от коронавируса ради всеобщего доступа к вакцинам. 

Теги: папа римский, Ватикан, религия, вакцинация, католики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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