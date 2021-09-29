Ватикан ввел обязательную вакцинацию против COVID-19

С 1 октября в государстве Ватикан вводится обязательный "зеленый пропуск".
Всем сотрудникам, в том числе руководству, а также внештатному персоналу и всем, кто осуществляет деятельность в ведомствах Римской курии, ее органах и офисах, а также в учреждениях, связанных со Святым Престолом, и всем посетителям этих учреждений необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации.
В качестве альтернативы можно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного в Италии за свой счет, срок его действия ограничен.
Сотрудников учреждений, пришедших без пропуска или результата теста, не допустят к работе. Они будут считаться отсутствующими на рабочем месте без уважительной причины.
Отмечается, что для лиц, прибывших из стран с высоким риском заражения, ватиканские санитарные власти могут ввести еще более строгие ограничения.
Хотя эти меры применяются к относительно небольшого количества людей, выраженная Ватиканом позиция – послание католикам всего мира, в частности тем, которые не хотят вакцинироваться по религиозным мотивам, отмечает американское издание The Washington Post.
Папа римский Франциск прошел полный курс вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTech. Он призвал всех прививаться от коронавируса, так как вакцины "дают надежду на прекращение пандемии".
Папа римский считает скептическое отношение к прививкам "немного странным", так как "у человечества есть история дружбы с вакцинами".
Также он выступает за отказ от патентной защиты вакцин от коронавируса ради всеобщего доступа к вакцинам.