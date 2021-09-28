Папа римский Франциск планирует посетить Украину в 2022 году

Журналист католического информационного агентства спросил архиепископа, ожидает ли Украина визита папы Франциска.

Мокшицкий заявил, что "узнал, что святейший отец планирует такой визит в следующем году".

В то же время точная дата визита папы Франциска пока неизвестна.

Контекст:

Глава Ватикана посещал Украину лишь однажды – в 2001 году с пятидневным визитом в Киеве и Львове находился ныне покойный Иоанн Павел II.

В марте 2021 года папу Франциска приглашал в Украину премьер-министр Денис Шмыгаль.

В конце июня президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с понтификом заявил, что его визита ждет прежде всего народ Украины.

Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. Он отметился рядом прогрессивных заявлений и решений – в частности, впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца и выступил в поддержку однополых браков.