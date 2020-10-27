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Папа римский впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца

72-летний афроамериканец, борец с расизмом и преступлениями на сексуальной почве Уилтон Грегори станет кардиналом Ватикана. В числе других кардиналов он получит право выбрать следующего понтифика в тайном конклаве.

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Грегори архиепископ Вашингтона
Грегори – архиепископ Вашингтона
Фото: ЕРА

Папа римский Франциск 25 октября сообщил о назначении 13 новых кардиналов. В их число впервые вошел афроамериканец – 72-летний архиепископ Вашингтонский Уилтон Грегори, сообщает Vatican News.

Он занимает непримиримую позицию в вопросе противодействия расизму. 

The Guardian пишет, что Грегори помог сформировать политику “нулевой терпимости” к духовенству, допускающему сексуальное насилие над детьми. Он также поддерживает представителей ЛГБТ-сообщества.

Кардинал – верховный сан в католической административной иерархии, только его носители участвуют в конклаве – выборах нового папы. 

Архиепископия Вашингтона небольшая по площади, но имеет историческое и стратегическое значение, охватывая всю территорию федеральной столицы, а также пять округов в штате Мэриленд, отмечает Vatican News.

Теги: папа римский, Ватикан, расизм, церковь, католики, архиепископ, афроамериканцы, сексуальное насилие
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