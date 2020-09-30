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Вне политики. Папа римский отказал Помпео в аудиенции

Ватикан отклонил просьбу госсекретаря США Майка Помпео об аудиенции у папы римского Франциска под предлогом того, что папа избегает встреч с политиками перед выборами. Недавно Помпео критиковал католическую церковь за отношения с Китаем.

В Ватикане заявили, что Франциск отклонил просьбу Помпео, потому что избегает встреч с политиками перед выборами
В Ватикане заявили, что Франциск отклонил просьбу Помпео, потому что избегает встреч с политиками перед выборами
Фото: EPA

30 сентября госсекретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Италию, в четверг он планировал встречу с папой римским Франциском. Об этом сообщило агентство Reuters.

Франциск отклонил просьбу Помпео об аудиенции, потому что избегает встреч с политиками перед выборами. Об этом заявили два высокопоставленных лица Ватикана, государственный секретарь Пьетро Паролин и министр иностранных дел Поль Галлахер, пишет агентство.

Reuters отмечает, что отказ в аудиенции может быть связан со статьей и твитами Помпео. Он заявил, что католическая церковь подвергает риску свой авторитет, продлевая соглашение с Китаем о назначении епископов.

По информации агентства, соглашение Ватикана с Пекином было заключено два года назад, оно дает Франциску право голоса при назначении китайских епископов. Срок его действия истек, но ожидается, что он будет продлен.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Теги: США, Китай, Ватикан, Италия, церковь, Reuters, Майк Помпео, визит
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