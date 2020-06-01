Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Китай стал агрессивнее распространять дезинформацию – Помпео

Китай пытался кампанией по дезинформации отвлечь внимание от ситуации, которая сложилась в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции, отметил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео заявил, что американцы подвергаются опасности
Помпео заявил, что американцы подвергаются опасности
Фото: ЕРА

Китай распространяет дезинформацию более агрессивно, чем ранее. Об этом 31 мая в интервью Fox News заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Компартия Китая, увидевшая свое предназначение в разрушении западных идей, западных демократий, западных ценностей, подвергает американцев опасности. ...Они стали более агрессивны в своих усилиях по проведению кампаний по дезинформации", – сказал он.

По словам дипломата, более агрессивным Китай стал по сравнению с ситуацией, которая была несколько лет назад.

В качестве примера Помпео привел "злонамеренные действия" Китая в киберпространстве, в частности, во время эпидемии коронавирусной инфекции.

"Когда коронавирус распространялся по миру, когда они закрыли собственную провинцию, но допускали путешествия по всему миру, инфицируя сотни тысяч людей. Мы видели попытки отвлечь внимание с помощью этой кампании по дезинформации", – объяснил госсекретарь США.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией. США занимают первое место в мире по количеству инфицированных и числу летальных случаев.

Более 100 стран потребовали провести беспристрастную проверку действий Китая и ВОЗ. В докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

29 мая президент США Дональд Трамп сказал, что "миру нужны ответы о вирусе из Китая". Он отметил, что "Китай закрыл зараженных людей в Ухане" и инфекция не распространилась по стране, но при этом инфицированные могли "свободно путешествовать по всему миру, включая Европу и Соединенные Штаты". 

Трамп неоднократно обвинял ВОЗ в неэффективности и "зацикленности на Китае". 18 мая он поставил организации ультиматум: США остановят финансирование ВОЗ, если она не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира. 29 мая Трамп объявил о разрыве отношений США и ВОЗ.

Теги: США, Китай, Майк Помпео, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, дезинформация, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS