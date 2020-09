В проекте будут задействованы шестеро темнокожих актеров.

В альтернативной версии сериала "Друзья" главных героев сыграют афроамериканцы. Об этом сообщает Variety.

Шестеро темнокожих актеров устроят чтение сценария в прямом эфире Zoom Where It Happens.

Проведет мероприятие темнокожая актриса Габриэль Юнион, а руководить будет Салли Ричардсон-Уитфилд. В чтениях примут участие Стерлинг Браун, Райан Бат, Узо Адуба, Аиша Хиндс, Кендрик Сэмпсон и Джереми Поуп.

Шоу состоится 22 сентября с 18.00 до 19.00 по американскому времени.

В феврале стало известно, что Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри готовятся к съемкам в специальном проекте сериала "Друзья". СМИ сообщали, что за участие в новом эпизоде актеры получат гонорары в размере от $3 млн до $4 млн. Однако позже проект отменили из-за пандемии коронавируса.

"Друзья" – комедийный американский сериал. С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.