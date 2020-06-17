56-летняя Кортни Кокс в свой день рождения изящно ушла под воду

Звезда сериала "Друзья" актриса Кортни Кокс, которой на днях исполнилось 56 лет, записала на видео прыжок в бассейн. По словам актрисы, он символизирует изящное погружение в новый год ее жизни.

Американская актриса Кортни Кокс, которой 15 июня исполнилось 56 лет, обнародовала в Instagram видео, на котором запечатлено ее погружение в воду.

"Изящно погружаюсь в свой следующий новый год", –подписала символичное видео певица.

"Какая удача, что ты родилась – великолепная, умная, веселая, веселая", – прокомментировала видео ее коллега, комедийная актриса Кети Наджими.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Gracefully diving into this next year... #oaf Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 15 Июн 2020 в 9:22 PDT

Кортни Кокс родилась в США в 1964 году. Она стала первой актрисой на американском телевидении, которая произнесла слово "месячные" – это случилось в 1985 году во время съемок рекламного ролика.

Актриса стала популярной после участия в съемкам комедийного ситкома "Друзья", который снимался с 1994-го по 2004 год.