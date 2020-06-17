Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
17 июня, 2020
 
Новости

56-летняя Кортни Кокс в свой день рождения изящно ушла под воду

Звезда сериала "Друзья" актриса Кортни Кокс, которой на днях исполнилось 56 лет, записала на видео прыжок в бассейн. По словам актрисы, он символизирует изящное погружение в новый год ее жизни.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кокс родилась в 1964 году
Кокс родилась в 1964 году
Фото: ЕРА

Американская актриса Кортни Кокс, которой 15 июня исполнилось 56 лет, обнародовала в Instagram видео, на котором запечатлено ее погружение в воду. 

"Изящно погружаюсь в свой следующий новый год", –подписала символичное видео певица.

"Какая удача, что ты родилась – великолепная, умная, веселая, веселая", – прокомментировала видео ее коллега, комедийная актриса Кети Наджими. 

Кортни Кокс родилась в США в 1964 году. Она стала первой актрисой на американском телевидении, которая произнесла слово "месячные" – это случилось в 1985 году во время съемок рекламного ролика.

Актриса стала популярной после участия в съемкам комедийного ситкома "Друзья", который снимался с 1994-го по 2004 год. 

Теги: США, Кортни Кокс, Друзья, актриса, бассейн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация?
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация?
Владимир ПОПОВ
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств
Ирина МУЗЫЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS