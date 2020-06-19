Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья" – СМИ

Американская сценаристка и продюсер Марта Кауфман надеется, что вторая волна пандемии не помешает возобновить съемки новых серий ситкома "Друзья". В интервью The Wrap она сообщила, что работа над новыми выпусками запланирована на последний месяц лета.

Премьера сериала состоялась в 1994 году Фото: jenniferaniston / Instagram

Американская сценаристка и один из продюсеров сериала "Друзья" Марта Кауфман в интервью изданию The Wrap сообщила, что съемки новых серий проекта могут начаться в августе 2020 года.

По словам Кауфман, если не будет второй волны пандемии, вызванной коронавирусом, студия начнет работать спустя полтора месяца.

В феврале стало известно, что Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри готовятся к съемкам в специальном проекте сериала "Друзья". СМИ сообщали, что за участие в новом эпизоде актеры получат гонорары в размере от $3 млн до $4 млн. Однако позже проект отменили из-за пандемии коронавируса.

"Друзья" – комедийный американский сериал. С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.