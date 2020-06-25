Кортни Кокс приехала в ресторан со своим термосом

Звезда сериала "Друзья" актриса Кортни Кокс 24 июня была замечена на ужине в ресторане Санта-Моники (Калифорния).

Американская актриса Кортни Кокс вечером 24 июня посетила ресторан Санта-Моники (Калифония). Снимки актрисы обнародованы на сайте таблоида Daily Mail.

Издание отмечает, что Кокс находилась в общественном месте в защитной повязке. На опубликованных фото актриса запечатлена с термосом в руках, который привезла с собой.

Кортни Кокс стала первой актрисой на американском телевидении, которая произнесла слово "месячные" – это случилось в 1985 году во время съемок рекламного ролика.

Актриса стала популярной после участия в съемкам ситкома "Друзья", который снимался с 1994-го по 2004 год.