Ватикан может канонизировать итальянского подростка

В Италии причислили к лику блаженных подростка Карло Акутиса, который умер в возрасте 15 лет в 2006 году. В церкви считают, что благодаря молитвам ему мужчина в Бразилии вылечился от редкой болезни.

Ватикан может причислить к лику святых подростка Карло Акутиса, который умер от лейкемии в 2006 году. На момент смерти ему было 15 лет, сообщает Euronews.

Акутис прославился тем, что был образцовым католиком и активно проповедовал христианскую веру в интернете. Сверстники называли его киберапостолом. Он специально изучил программирование, чтобы создать веб-базу евхаристических чудес.

Его беатифицировали (причислили к лику блаженных) на прошлой неделе. Обычно процедура беатификации предшествует канонизации – причислению к лику святых.

В Ватикане считают, что жизнь подростка может служить примером для сегодняшней молодежи. Телеканал сообщает, что к мощам блаженного Акутиса уже выстраиваются очереди верующих.

Акутис родился в Лондоне в семье итальянцев, через некоторое время его родители вернулись в Италию, где он провел большую часть своей жизни. Карло часто разносил еду бездомным и отдавал карманные деньги нуждающимся.

Процедура причисления к лику святых предусматривает, что Акутис должен был совершить чудо. В 2013 году священник из Бразилии начал молиться умершему Акутису, прося спасти подростка с неизлечимым врожденным заболеванием. Спустя три дня ребенок начал поправляться.

NBC отмечает, что всего католическая церковь признает более 10 тыс. святых, но среди них почти нет детей или подростков

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