Ватикан открыл архивы времен Второй мировой войны в связи с вопросами о связи Холокоста и деятельности папы Пия XII

Святой престол рассекретил документы, относящиеся к деятельности папы римского Пия XII, которого часто обвиняют в отстутствии четкой позиции по поводу преступлений нацистов, в частности, по отношению к евреям. В Ватикане всегда говорили, что понтифик активно вел негласную работу для спасения евреев.

Со вчерашнего дня 1,3 млн документов в цифровом формате доступны для пользователей в помещении Ватиканского архива Фото: ЕРА

2 марта Ватикан открыл свои архивы времен Второй мировой войны, связанные с деятельностью папы римского Пия XII. Об этом сообщает Радио Ватикана Vatican News.

Пия XII подозревают в замалчивании факта Холокоста во время Второй мировой войны. При этом Ватикан всегда заявлял, что Пий помогал евреям тайно, чтобы не ухудшить ситуацию для католиков в оккупированной нацистами Европе. Об обнародовании этих документов евреи просили папский престол десятилетиями.

4 марта 2019 года папа римский Франциск объявил о решении открыть доступ к секретным архивам Ватикана времен Пия XII, который был главой католической церкви с 1939-го по 1958 год.

Некоторые из архивных документов, которые отныне могут изучать ученые, относятся к историческому архиву Отдела по делам отношений с государствами Государственного секретариата святого престола. Глава этого ведомства Пол Ричард Галлахер в комментарии Vatican News сказал, что в архиве находятся 2 млн листов документов периода понтификата папы Пия XII.

Со вчерашнего дня 1,3 млн документов в цифровом формате доступны для пользователей в помещении Ватиканского архива.

По его словам, из этих документов "следует все величие фигуры папы Пия XII, который был защитником прав человека, настоящим пастырем для всех и мужественным дипломатом".

"Документы указывают на его усилия, направленные на то, чтобы ответить на просьбу о помощи со стороны преследуемых и нуждающихся. Есть также доказательства ненависти нацизма к католической церкви и к папе", – отметил Галлахер.

Пия XII обвиняют в пособничестве истреблению евреев нацистами, потому что он не осудил Холокост публично. Ватикан утверждает, что при помощи дипломатии Пий XII смог спасти тысячи евреев, в том числе укрывая их на территории города-государства.