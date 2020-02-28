Ватикан разработал этические принципы для искусственного интеллекта

Согласно этическим принципам Ватикана, искусственный интеллект должен уважать частную жизнь, работать надежно и беспристрастно, учитывать права человека и действовать прозрачно.

Microsoft и IBM стали первыми технологическими компаниями, которые поддержали свод этических принципов Ватикана Фото: EPA

Официальные лица Ватикана разработали этические принципы для работы искусственного интеллекта. Об этом 28 февраля сообщает Reuters.

Согласно этим принципам, искусственный интеллект должен уважать частную жизнь, работать надежно и беспристрастно, учитывать права человека и действовать прозрачно.

Призывая к разработке алгоритмов, известных как "алгоритмы этики", папа Франциск предупредил об опасностях использования ИИ для извлечения данных в коммерческих или политических целях, зачастую без ведома отдельных лиц.

Как отмечает агентство, свод принципов стал ответом на рост интереса к технологии ИИ – полиция активно внедряет системы распознавания лиц, а компании из списка Fortune 500 (ежегодный список крупнейших компаний США по доходу. – "ГОРДОН") пробовали использовать искусственный интеллект для поиска соискателей. В обоих случаях ошибка программы может привести к серьезным последствиям.

Microsoft и IBM стали первыми технологическими компаниями, которые поддержали свод этических принципов Ватикана.