Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Ватикан разработал этические принципы для искусственного интеллекта

Согласно этическим принципам Ватикана, искусственный интеллект должен уважать частную жизнь, работать надежно и беспристрастно, учитывать права человека и действовать прозрачно.

Microsoft и IBM стали первыми технологическими компаниями, которые поддержали свод этических принципов Ватикана
Microsoft и IBM стали первыми технологическими компаниями, которые поддержали свод этических принципов Ватикана
Фото: EPA

Официальные лица Ватикана разработали этические принципы для работы искусственного интеллекта. Об этом 28 февраля сообщает Reuters.

Согласно этим принципам, искусственный интеллект должен уважать частную жизнь, работать надежно и беспристрастно, учитывать права человека и действовать прозрачно.

Призывая к разработке алгоритмов, известных как "алгоритмы этики", папа Франциск предупредил об опасностях использования ИИ для извлечения данных в коммерческих или политических целях, зачастую без ведома отдельных лиц.

Как отмечает агентство, свод принципов стал ответом на рост интереса к технологии ИИ – полиция активно внедряет системы распознавания лиц, а компании из списка Fortune 500 (ежегодный список крупнейших компаний США по доходу. – "ГОРДОН") пробовали использовать искусственный интеллект для поиска соискателей. В обоих случаях ошибка программы может привести к серьезным последствиям.

Microsoft и IBM стали первыми технологическими компаниями, которые поддержали свод этических принципов Ватикана.

Теги: Microsoft, Ватикан, IBM, искусственный интеллект
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
Принц Гарри и Бон Джови вместе записали песню
Принц Гарри и Бон Джови вместе записали песню
Жена путешественника Комарова стала ведущей нового телепроекта
Жена путешественника Комарова стала ведущей нового телепроекта
Тина Кароль надела защитную маску
Тина Кароль надела защитную маску
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS