Ватикан разработал этические принципы для искусственного интеллекта

Официальные лица Ватикана разработали этические принципы для работы искусственного интеллекта. Об этом 28 февраля сообщает Reuters.
Согласно этим принципам, искусственный интеллект должен уважать частную жизнь, работать надежно и беспристрастно, учитывать права человека и действовать прозрачно.
Призывая к разработке алгоритмов, известных как "алгоритмы этики", папа Франциск предупредил об опасностях использования ИИ для извлечения данных в коммерческих или политических целях, зачастую без ведома отдельных лиц.
Как отмечает агентство, свод принципов стал ответом на рост интереса к технологии ИИ – полиция активно внедряет системы распознавания лиц, а компании из списка Fortune 500 (ежегодный список крупнейших компаний США по доходу. – "ГОРДОН") пробовали использовать искусственный интеллект для поиска соискателей. В обоих случаях ошибка программы может привести к серьезным последствиям.
Microsoft и IBM стали первыми технологическими компаниями, которые поддержали свод этических принципов Ватикана.