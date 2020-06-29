Ватикан планирует канонизировать 15-летнего подростка из Лондона. Он станет покровителем интернета

В 2013 году священник из Бразилии начал молиться умершему Карло Акутису, прося спасти подростка с неизлечимым врожденным заболеванием. Спустя три дня ребенок начал поправляться.

В Ватикане хотят канонизировать 15-летнего Карло Акутиса, который умер от лейкемии в 2006 году. Считается, что он вылечил от исцелил от неизлечимой болезни другого подростка, сообщает NBC News.

Акутис родился в Лондоне (Великобритания). По словам матери, он был обычным подростком, который любил играть в видеоигры, но у которого также была "особая духовная жизнь в интернете". Он самостоятельно научился программировать и создал сайт, каталогизирующий чудеса по всему миру.

Кроме того, Акутис поддерживал одноклассников, над которыми издевались, и помогал бездомным. Большую известность он обрел в 2013 году. В Бразилии священник от имени подростка, болеющего серьезной врожденной деформацией поджелудочной железы, молился Карло о его выздоровлении, и ребенок спустя три дня начал поправляться, отмечает Los Angeles Times.

Сейчас причисление подростка к святым находится на стадии беатификации (этап, предваряющий канонизацию). Если его признают святым, то он станет покровителем интернета.

NBC отмечает, что всего католическая церковь признает более 10 тыс. святых, но среди них почти нет детей или подростков – как и покровителей современных технологий.