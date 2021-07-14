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Папу римского выписали из больницы после операции

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Папа римский уехал из больницы сегодня утром
Папа римский уехал из больницы сегодня утром
Фото: ЕРА

Папу римского Франциска выписали из больницы и 14 июля он вернулся в Ватикан, сообщает информационный портал Vatican News.

Он покинул клинику имени Агостино Джемелли в Риме, где проходила операция, сегодня утром.

Его забрал автомобиль Ford в 10.45 (11.45 по киевскому времени), уточняет The Associated Press.

По пути в Ватикан он помолился в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Как отмечает The Associated Press, Франциск, возвращаясь из зарубежных поездок, всегда посещает эту базилику, чтобы помолиться перед любимой иконой Девы Марии.

Папа римский пробыл в больнице 10 дней, 4 июля перенес операцию на кишечнике. 9 июля он начал возвращаться к работе и 11-го уже прочитал воскресную молитву с балкона клиники.

Контекст:

Врачи клиники Джемелли в прошлом оперировали папу Иоанна Павла II. В 1992 году понтифику удаляли доброкачественную опухоль в толстой кишке.

Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. Он отметился рядом прогрессивных заявлений и решений – в частности, впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца и выступил в поддержку однополых браков.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: папа римский, Ватикан, Франциск, больница, операция
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