Папу римского выписали из больницы после операции

Он покинул клинику имени Агостино Джемелли в Риме, где проходила операция, сегодня утром.
Его забрал автомобиль Ford в 10.45 (11.45 по киевскому времени), уточняет The Associated Press.
По пути в Ватикан он помолился в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Как отмечает The Associated Press, Франциск, возвращаясь из зарубежных поездок, всегда посещает эту базилику, чтобы помолиться перед любимой иконой Девы Марии.
Папа римский пробыл в больнице 10 дней, 4 июля перенес операцию на кишечнике. 9 июля он начал возвращаться к работе и 11-го уже прочитал воскресную молитву с балкона клиники.
Врачи клиники Джемелли в прошлом оперировали папу Иоанна Павла II. В 1992 году понтифику удаляли доброкачественную опухоль в толстой кишке.
Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. Он отметился рядом прогрессивных заявлений и решений – в частности, впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца и выступил в поддержку однополых браков.