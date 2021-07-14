Папу римского выписали из больницы после операции

Папа римский уехал из больницы сегодня утром Фото: ЕРА

Он покинул клинику имени Агостино Джемелли в Риме, где проходила операция, сегодня утром.

Его забрал автомобиль Ford в 10.45 (11.45 по киевскому времени), уточняет The Associated Press.

По пути в Ватикан он помолился в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Как отмечает The Associated Press, Франциск, возвращаясь из зарубежных поездок, всегда посещает эту базилику, чтобы помолиться перед любимой иконой Девы Марии.

Папа римский пробыл в больнице 10 дней, 4 июля перенес операцию на кишечнике. 9 июля он начал возвращаться к работе и 11-го уже прочитал воскресную молитву с балкона клиники.