Папа римский возвращается к работе после операции, воскресную молитву прочтет из клиники – Ватикан

11 июля папа римский прочтет молитву из больницы Джемелли, где его оперировали Фото: ЕРА

Об этом говорится в заявлении директора пресс-службы Святого престола Маттео Бруни, опубликованном 10 июля.

"День папы Франциска прошел спокойно, с ожидаемым клиническим прогрессом. Его анализы крови удовлетворительные, и он продолжает предписанное лечение. Он постепенно возвращается к работе и продолжает прогуливаться в коридоре апартаментов".

После плановой операции у папы римского повышалась температура, но это длилось недолго, она уже нормализовалась, отмечал Бруни 9 июля.

11 июля молитву "Ангел Господень" Франциск будет читать с 10-го этажа Университетской клиники имени Агостино Джемелли в Риме, где проходила операция, уточнил спикер Святого престола.